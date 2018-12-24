На Винничине автобус международного сообщения столкнулся с Ford Transit: много травмированных

В Винницкой области автобус "Van Hool" международного сообщения Одесса-Бари столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit". В результате ДТП травмы получили четыре человека.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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Известно, что авария произошла в понедельник, 24 декабря около 8:00 в селе Лукашевка. Кроме того, в автобусе сообщением Одесса-Бари, который направлялся в Винницу, пассажиров не было.

ДТП произошло 24 декабря около 8:00 в селе Лукашевка // Фото: Национальная полиция

По предварительной информации, 28-летний водитель "Ford Transit" не справился с управлением, в результате чего авто развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "Van Hool", который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта,

– отметили в полиции.

Более того, с травмами различной степени тяжести трое пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров после получения медпомощи от госпитализации отказался.

В результате ДТП четыре человека травмированы // Фото: Национальная полиция

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, что 23 декабря, вблизи села Красное, что на Полтавщине, на трассе Сумы – Ромны – Пирятин маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.