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      На Винничине автобус международного сообщения столкнулся с Ford Transit: много травмированных

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      На Винничине автобус международного сообщения столкнулся с Ford Transit
      На Винничине автобус международного сообщения столкнулся с Ford Transit / vn.npu.gov.ua

      В Винницкой области автобус "Van Hool" международного сообщения Одесса-Бари столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit". В результате ДТП травмы получили четыре человека.

      Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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      Известно, что авария произошла в понедельник, 24 декабря около 8:00 в селе Лукашевка. Кроме того, в автобусе сообщением Одесса-Бари, который направлялся в Винницу, пассажиров не было.

      дтп вінниця

      ДТП произошло 24 декабря около 8:00 в селе Лукашевка // Фото: Национальная полиция

      По предварительной информации, 28-летний водитель "Ford Transit" не справился с управлением, в результате чего авто развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "Van Hool", который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта,
      – отметили в полиции.

      Более того, с травмами различной степени тяжести трое пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров после получения медпомощи от госпитализации отказался.

      дтп вінниця

      В результате ДТП четыре человека травмированы // Фото: Национальная полиция

      Сейчас продолжаются следственные действия.

      Напомним, что 23 декабря, вблизи села Красное, что на Полтавщине, на трассе Сумы – Ромны – Пирятин маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.

      Теги: Новости Украины Полиция Винница Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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