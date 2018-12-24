На Вінничині автобус міжнародного сполучення зіткнувся з Ford Transit: багато травмованих – фото

У Вінницькій області автобус "Van Hool" міжнародного сполучення Одеса-Бари зіткнувся з мікроавтобусом "Ford Transit". Унаслідок ДТП травм зазнали четверо осіб.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

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Відомо, що аварія сталася у понеділок, 24 грудня близько 8:00 у селі Лукашівка. Крім того, у автобусі сполученням Одеса-Бари, що прямував до Вінниці, пасажирів не було.



ДТП сталася 24 грудня близько 8:00 у селі Лукашівка//Фото: Національна поліція

За попередньою інформацією, 28-річний водій "Ford Transit" не впорався з керуванням, в результаті чого авто розвернуло декілька разів та винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автобусом "Van Hool", що рухався у напрямку Вінниці. Унаслідок удару автобус відкинуло у паркан одного із дворів населеного пункту,

– зазначили у поліції.

Більше того, з травмами різного ступеня важкості трьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізовали до лікарні. Ще один з пасажирів після отримання меддопомоги від госпіталізації відмовився.



Унаслідок ДТП четверо людей травмовані//Фото: Національна поліція

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 23 грудня, поблизу села Красне, що на Полтавщині, на трасі Суми – Ромни – Пирятин маршрутка з'їхала у кювет і перевернулась. Внаслідок аварії постраждали троє людей.