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      На Вінничині автобус міжнародного сполучення зіткнувся з Ford Transit: багато травмованих – фото

      592 Читать новость на русском
      На Вінничині автобус міжнародного сполучення зіткнувся з Ford Transit
      На Вінничині автобус міжнародного сполучення зіткнувся з Ford Transit / vn.npu.gov.ua

      У Вінницькій області автобус "Van Hool" міжнародного сполучення Одеса-Бари зіткнувся з мікроавтобусом "Ford Transit". Унаслідок ДТП травм зазнали четверо осіб.

      Про це повідомили у поліції Вінницької області.

      Читайте також: Через моторошну ДТП на Дніпропетровщині загинув водій, ще троє осіб постраждали: фото

      Відомо, що аварія сталася у понеділок, 24 грудня близько 8:00 у селі Лукашівка. Крім того, у автобусі сполученням Одеса-Бари, що прямував до Вінниці, пасажирів не було.

      дтп вінниця
      ДТП сталася 24 грудня близько 8:00 у селі Лукашівка//Фото: Національна поліція

      За попередньою інформацією, 28-річний водій "Ford Transit" не впорався з керуванням, в результаті чого авто розвернуло декілька разів та винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автобусом "Van Hool", що рухався у напрямку Вінниці. Унаслідок удару автобус відкинуло у паркан одного із дворів населеного пункту,
      – зазначили у поліції.

      Більше того, з травмами різного ступеня важкості трьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізовали до лікарні. Ще один з пасажирів після отримання меддопомоги від госпіталізації відмовився.

      дтп вінниця
      Унаслідок ДТП четверо людей травмовані//Фото: Національна поліція

      Наразі тривають слідчі дії.

      Нагадаємо, що 23 грудня, поблизу села Красне, що на Полтавщині, на трасі Суми – Ромни – Пирятин маршрутка з'їхала у кювет і перевернулась. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Вінниця Поліція
      Джерело: 24 канал
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