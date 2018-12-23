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      На Полтавщині маршрутка з людьми вилетіла в кювет, є постраждалі

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      У маршрутці було 15 пасажирів
      У маршрутці було 15 пасажирів / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 23 грудня, поблизу села Красне, що на Полтавщині, на трасі Суми – Ромни – Пирятин маршрутка з'їхала у кювет і перевернулась. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

      Про це повідомили у прес-службі поліції Полтавської області. 

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      Загалом у маршрутці перебували 15 людей. 

      "Попередньо у салоні перебували 15 осіб, 3 з яких отримали незначні тілесні ушкодження. Останнім надана допомога на місці пригоди. Одну особу доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги", – зазначили у повідомленні. 

      Наразі з'ясовуються обставини аварії. 

      За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

      Теги: Новини України Новини Полтави Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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