На Полтавщині маршрутка з людьми вилетіла в кювет, є постраждалі
У неділю, 23 грудня, поблизу села Красне, що на Полтавщині, на трасі Суми – Ромни – Пирятин маршрутка з'їхала у кювет і перевернулась. Внаслідок аварії постраждали троє людей.
Про це повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
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Загалом у маршрутці перебували 15 людей.
"Попередньо у салоні перебували 15 осіб, 3 з яких отримали незначні тілесні ушкодження. Останнім надана допомога на місці пригоди. Одну особу доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги", – зазначили у повідомленні.
Наразі з'ясовуються обставини аварії.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".