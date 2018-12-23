На Полтавщині маршрутка з людьми вилетіла в кювет, є постраждалі

У маршрутці було 15 пасажирів / Фото з відкритих джерел

У неділю, 23 грудня, поблизу села Красне, що на Полтавщині, на трасі Суми – Ромни – Пирятин маршрутка з'їхала у кювет і перевернулась. Внаслідок аварії постраждали троє людей.