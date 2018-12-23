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      На Полтавщине маршрутка с людьми вылетела в кювет, есть пострадавшие

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      В маршрутке было 15 пассажиров
      В маршрутке было 15 пассажиров / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 23 декабря, вблизи села Красное, что на Полтавщине, на трассе Сумы – Ромны – Пирятин маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.

      Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

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      Всего в маршрутке было 15 человек.

      "Предварительно в салоне находились 15 человек, 3 из которых получили незначительные телесные повреждения. Последним оказана помощь на месте происшествия. Один человек доставлен в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", – отметили в сообщении.

      Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

      По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Полтавы
      Источник: 24 Канал
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