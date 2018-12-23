На Полтавщине маршрутка с людьми вылетела в кювет, есть пострадавшие

В воскресенье, 23 декабря, вблизи села Красное, что на Полтавщине, на трассе Сумы – Ромны – Пирятин маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

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Всего в маршрутке было 15 человек.

"Предварительно в салоне находились 15 человек, 3 из которых получили незначительные телесные повреждения. Последним оказана помощь на месте происшествия. Один человек доставлен в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", – отметили в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".