12:44
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 21 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Непале автобус со студентами провалился в пропасть, много погибших: жуткие фото

      72 Читати новину українською
      Авария в Непале
      Авария в Непале / indianexpress.com

      В субботу, 22 декабря, в Непале автобус со студентами слетел в пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человек.

      Об этом сообщает The Express Tribune.

      Читайте также: В Сербии поезд протаранил школьный автобус: много жертв – фото


      Автобус перевернулся

      Известно, что на борту находились 37 человек, среди которых были и преподаватели. 22 человека погибли на месте, еще один – в госпитале. В частности, погибли двое учителей и водитель. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

      Отмечается, что все студенты были в возрасте от 16 до 20 лет.


      Один человек умер в госпитале // AFP

      По результатам предварительного расследования, причиной аварии стало превышение скорости на горной дороге.


      В аварии 23 человека погибли, еще 14-х госпитализированы // AFP

      Теги: Студенты Аварии и ДТП Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      сегодня , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве отпраздновали мусульманский праздник Ураза-байрам
       31 августа 2011 , 15:18 3
      "ВКонтакте" выдаёт следствию личные данные пользователей: доказательства обвиняемой россиянки
      12 августа , 16:06
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук