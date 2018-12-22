В Непале автобус со студентами провалился в пропасть, много погибших: жуткие фото
В субботу, 22 декабря, в Непале автобус со студентами слетел в пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человек.
Об этом сообщает The Express Tribune.
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Автобус перевернулся
Известно, что на борту находились 37 человек, среди которых были и преподаватели. 22 человека погибли на месте, еще один – в госпитале. В частности, погибли двое учителей и водитель. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что все студенты были в возрасте от 16 до 20 лет.
Один человек умер в госпитале // AFP
По результатам предварительного расследования, причиной аварии стало превышение скорости на горной дороге.
В аварии 23 человека погибли, еще 14-х госпитализированы // AFP