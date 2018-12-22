У Непалі автобус зі студентами провалився в ущелину, багато загиблих: моторошні фото

У суботу, 22 грудня, у Непалі автобус зі студентами злетів у провалля. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 23 людей.

Про це повідомляє The Express Tribune.

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Автобус перекинувся

Відомо, що на борту перебувало 37 людей, серед яких були і викладачі. 22 людини загинули на місці, ще одна – у шпиталі. Зокрема, загинули двоє вчителів та водій. Ще 14 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що всі студенти були віком від 16 до 20 років.



Одна людина померла у шпиталі // AFP

За результатами попереднього розслідування, причиною аварії стало перевищення швидкості на гірській дорозі.



В аварії 23 людини загинули, ще 14-х госпіталізували // AFP