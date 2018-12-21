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      У Сербії поїзд протаранив шкільний автобус: багато жертв – фото

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      У Сербії поїзд протаранив шкільний автобус: є жертви – фото
      У Сербії поїзд протаранив шкільний автобус: є жертви – фото / Фото з відкритих джерел

      У п’ятницю, 21 грудня, у місті Ніш на півдні Сербії шкільний автобус зіткнувся з поїздом. Унаслідок цього п'ятеро людей загинули, щонайменше 30 потерпілих.

      Про це повідомляє РТС.

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      Відомо, що аварія сталася близько 7:30 ранку в населеному пункті Доні-Меджурово на залізничному переїзді, який не обладнаний шлагбаумом. Після зіткнення потяга з автобусом, від сильного удару вагон зійшов з рейок, а автобус, який перевозив дітей до школи, розлетівся надвоє.

      За інформацією лікарів, госпіталізовані 30 потерпілих, 10-12 з них перебувають у важкому стані, ще 5 – наразі в операційних. Серед потерпілих – 10 дітей.

      Всі потерпілі були пасажирами автобусу, жоден з пасажирів поїзда не постраждав.

      дтп поїзд сербія діти
      У Сербії жахливе ДТП//Фото: Prva TV

      Крім того, усіх поранених госпіталізували у Нішський клінічний центр. Шестеро осіб у критичному стані, 16 обійшлися легкими травмами.

      дтп сербія діти жертви
      Унаслідок ДТП потерпіли багато людей//Фото: Prva TV

      Причини ДТП наразі не встановлені, однак на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Рух на цій ділянці шляху повністю зупинено.

      Раніше 24 канал повідомляв, що чотирнадцять пасажирів постраждали внаслідок сходження з рейок потяга у метрополітені Марселя у Франції.

      Теги: Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Транспорт Сербія Поліція Жертви
      Джерело: 24 Канал
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