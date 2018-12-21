В Сербии поезд протаранил школьный автобус: много жертв – фото

В пятницу, 21 декабря, в городе Ниш на юге Сербии школьный автобус столкнулся с поездом. В результате пять человек погибли, не менее 30 пострадавших.

Об этом сообщает РТС.

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Известно, что авария произошла около 7:30 утра в населенном пункте Дони-Меджурово на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом. После столкновения поезда с автобусом, от сильного удара вагон сошел с рельсов, а автобус, перевозивший детей в школу, разлетелся надвое.

По информации врачей, госпитализированы 30 пострадавших, 10-12 из них находятся в тяжелом состоянии. Пять пострадавших сейчас находятся в операционных. Среди пострадавших 10 детей.

Автобус перевозил детей в среднюю школу. Все пострадавшие были пассажирами автобуса, ни один из пассажиров с поезда не пострадал.

В Сербии ужасное ДТП // Фото: Prva TV

Кроме того, всех раненых госпитализировали в Нишский клинический центр. Шесть человек в критическом состоянии, 16 отделались легкими травмами.

В результате ДТП пострадали многие // Фото: Prva TV

Причины ДТП пока не установлены, однако на месте работают аварийно-спасательные службы. Движение на этом участке пути полностью остановлено.

Ранее 24 канал сообщал, что четырнадцать пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в метрополитене Марселя во Франции.