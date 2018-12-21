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      Во Франции поезд метро с пассажирами во время движения сошел с рельсов: есть пострадавшие

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      Во Франции поезд метро сошел с рельсов
      Во Франции поезд метро сошел с рельсов / InfosFrancaises

      Четырнадцать пассажиров пострадало в результате схода с рельсов поезда в метрополитене Марселя во Франции.

      Об этом сообщила в пятницу газета La Provence.

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      Отмечается, что инцидент произошел в 9:30 по местному времени (в 11:30 по киевскому времени), когда поезд отходил от станции "Сент-Маргерит-Дромель" на юге Марселя. Авария произошла из-за поломки в контактной системе сообщения.

      В результате схода поезда с рельсов 14 человек получили травмы, их доставили в ближайшую больницу для прохождения обследования. Ликвидацией последствий происшествия занимаются около 40 сотрудников службы спасения.

      Франция, Марсель, Метро
      Сотрудники службы спасения ликвидируют последствия инцидента

      Транспортная служба Марселя объявила, что движение между четырьмя станциями второй линии (от "Кастелао" до "Сент-Маргерит-Дромель") временно приостановлено. Городские власти приняли решение вывести на маршруты дополнительные автобусы.

      Напомним, что в результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадали девять человек.

      Теги: Новости Франции Аварии и ДТП Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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