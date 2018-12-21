Во Франции поезд метро с пассажирами во время движения сошел с рельсов: есть пострадавшие

Четырнадцать пассажиров пострадало в результате схода с рельсов поезда в метрополитене Марселя во Франции.

Об этом сообщила в пятницу газета La Provence.

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Отмечается, что инцидент произошел в 9:30 по местному времени (в 11:30 по киевскому времени), когда поезд отходил от станции "Сент-Маргерит-Дромель" на юге Марселя. Авария произошла из-за поломки в контактной системе сообщения.

В результате схода поезда с рельсов 14 человек получили травмы, их доставили в ближайшую больницу для прохождения обследования. Ликвидацией последствий происшествия занимаются около 40 сотрудников службы спасения.



Сотрудники службы спасения ликвидируют последствия инцидента

Транспортная служба Марселя объявила, что движение между четырьмя станциями второй линии (от "Кастелао" до "Сент-Маргерит-Дромель") временно приостановлено. Городские власти приняли решение вывести на маршруты дополнительные автобусы.

Marseille : 14 personnes légèrement blessées après le déraillement partiel du métro de la ligne 2 (Marins-Pompiers). pic.twitter.com/w2MbbcCoqK — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 21 грудня 2018 р.

Напомним, что в результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадали девять человек.