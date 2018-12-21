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      У Франції поїзд метро з пасажирами під час руху зійшов з рейок: є потерпілі

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      У Франції потяг метро зійшов з рейок
      У Франції потяг метро зійшов з рейок / InfosFrancaises

      Чотирнадцять пасажирів постраждали внаслідок сходження з рейок потяга у метрополітені Марселя у Франції.

      Про це повідомила в п'ятницю газета La Provence.

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      Зазначається, що інцидент стався о 9:30 за місцевим часом (об 11:30 за київським часом), коли потяг відходив від станції "Сент-Маргеріт-Дромель" на півдні Марселя. Аварія сталася через поломку в контактній системі сполучення.

      Внаслідок сходження потяга з рейок 14 осіб отримали травми, їх доправили до найближчої лікарні для проходження обстеження. Ліквідацією наслідків події займаються близько 40 співробітників служби порятунку.

      Франція, марсель, метро
      Співробітники служби порятунку ліквідовують наслідки інциденту

      Транспортна служба Марселя оголосила, що рух між чотирма станціями другої лінії (від "Кастелао" до "Сент-Маргеріт-Дромель") тимчасово призупинено. Міська влада прийняла рішення вивести на маршрути додаткові автобуси.

      Нагадаємо, що внаслідок наїзду автомобіля на автобусній зупинці у німецькому місті Реклінгхаузен постраждали дев'ятеро осіб.

      Теги: Новини Франції Аварії та ДТП Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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