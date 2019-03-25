На военной базе США в Японии неизвестные устроили взрыв

Взрыв прогремел на базе морской пехоты США "Кэмп-Дзукеран" известной также, как Кэмп-Фостер в центральной части южного японского острова Окинава.

В эфире японского телеканала NHK сообщили, что неизвестным лицам удалось проникнуть на военную базу через забор, часть которого они предварительно повредили.

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Злоумышленники установили газовый баллон рядом со зданием, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии, и взорвали его. В результате инцидента никто не пострадал.

На базе "Кэмп-Дзукеран" базируется штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сконцентрировано около 70 процентов площади всех американских объектов в Японии. Местные власти и представители общественности последовательно выступают за сокращение там военного присутствия США.

Стоит заметить, что соседство с другой похожей базой военно-воздушных сил корпуса городской пехоты США под названием "Футэмма" не устраивает местных жителей, которые постоянно жалуются на шум от военного аэродрома. Также жители района хотят высшего уровня безопасности в регионе и уже неоднократно протестовали требуя устранить базу.

В то же время правительство Японии ищет более компромиссный вариант и считает, что лучшим решением, которое не повлияет на японско-американский союз, будет перенос базы в другой район.