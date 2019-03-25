06:18
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      На военной базе США в Японии неизвестные устроили взрыв

      43 Читати новину українською
      Военная база США Кэмп-Фостер
      Военная база США Кэмп-Фостер / Фото из открытых источников

      Взрыв прогремел на базе морской пехоты США "Кэмп-Дзукеран" известной также, как Кэмп-Фостер в центральной части южного японского острова Окинава.

      В эфире японского телеканала NHK сообщили, что неизвестным лицам удалось проникнуть на военную базу через забор, часть которого они предварительно повредили.

      Читайте также: Авто с журналистами взорвалось в Сирии

      Злоумышленники установили газовый баллон рядом со зданием, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии, и взорвали его. В результате инцидента никто не пострадал.

      На базе "Кэмп-Дзукеран" базируется штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сконцентрировано около 70 процентов площади всех американских объектов в Японии. Местные власти и представители общественности последовательно выступают за сокращение там военного присутствия США.

      Стоит заметить, что соседство с другой похожей базой военно-воздушных сил корпуса городской пехоты США под названием "Футэмма" не устраивает местных жителей, которые постоянно жалуются на шум от военного аэродрома. Также жители района хотят высшего уровня безопасности в регионе и уже неоднократно протестовали требуя устранить базу.

      В то же время правительство Японии ищет более компромиссный вариант и считает, что лучшим решением, которое не повлияет на японско-американский союз, будет перенос базы в другой район.

      blog_ava
      Как РПЦ давила на Украинскую церковь: исторический документ обнаружили в Германии
      сегодня
      229
      Теги: Взрыв Япония Новости США
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      24 марта , 22:07 Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      1870
      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      24 марта , 22:00 Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1110
      Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      24 марта , 20:01 Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      546
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      24 марта , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 3795
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      24 марта , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 490
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв: есть погибшие – видео 18+
       21 марта , 15:35
      Природные катаклизмы: какие катастрофические последствия ощутил мир
       9 августа 2018 , 14:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук