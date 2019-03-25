На військовій базі США у Японії невідомі влаштували вибух

Вибух прогримів на базі морської піхоти США "Кемп-Дзукеран" відомій також, як Кемп-Фостер в центральній частині південного японського острова Окінава.

В ефірі японського телеканалу NHK повідомили, що невідомим особам вдалося проникнути на військову базу через огорожу, частину якої вони попередньо пошкодили.

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Зловмисники встановили газовий балон поряд з будівлею, яку на базі використовували представники міністерства оборони Японії, та підірвали його. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На базі "Кемп-Дзукеран" базується штаб угруповання морської піхоти США, дислокованої на Окінаві. На цьому острові сконцентровано близько 70 відсотків площі всіх американських об'єктів у Японії. Місцева влада і представники громадськості послідовно виступають за скорочення там військової присутності США.

Варто зауважити, що сусідство з іншою схожою базою військово-повітряних сил корпусу міської піхоти США під назвою "Футемма" не влаштовує місцевих жителів, які постійно скаржаться на шум від військового аеродрому. Також жителі району бажають вищого рівня безпеки у регіоні і вже неодноразово протестували вимагаючи усунути базу.

Водночас уряд Японії шукає більш компромісний варіант і вважає, що найкращим рішенням, яке не вплине на японсько-американський союз, буде перенесення бази в інший район.