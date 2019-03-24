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      Авто з журналістами підірвалось у Сирії

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      Авто з журналістами NBC підірвалось на фугасі в Сирії
      Авто з журналістами NBC підірвалось на фугасі в Сирії / Getty Images (ілюстративне фото)

      На сході Сирії на придорожньому фугасі вибухнув автомобіль з журналістами телеканалу NBC. Журналісти зазнали поранень.

      Водій, який перевозив знімальну групу, загинув, мовиться на сайті NBC News.

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      "Ми досі збираємо інформацію про сьогоднішні події. І ми зв’язуємось із сім'єю загиблого, щоб підтримати їх, як тільки ми можемо", – заявив президент NBC News Ной Оппенгейм.

      Напередодні демократичні сили Сирії заявили про звільнення від терористів останнього населеного пункту країни, що перебував під контролем "Ісламської держави", – Ель-Багуз. Бої за нього тривали кілька тижнів.

      А президент США Дональд Трамп ще 19 грудня 2018 року оголосив, що американські військові начебто перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії.

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      Теги: Новини США Медіа ЗМІ Журналісти Жертви Вибух Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
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