Авто з журналістами підірвалось у Сирії

На сході Сирії на придорожньому фугасі вибухнув автомобіль з журналістами телеканалу NBC. Журналісти зазнали поранень.

Водій, який перевозив знімальну групу, загинув, мовиться на сайті NBC News.

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"Ми досі збираємо інформацію про сьогоднішні події. І ми зв’язуємось із сім'єю загиблого, щоб підтримати їх, як тільки ми можемо", – заявив президент NBC News Ной Оппенгейм.

Напередодні демократичні сили Сирії заявили про звільнення від терористів останнього населеного пункту країни, що перебував під контролем "Ісламської держави", – Ель-Багуз. Бої за нього тривали кілька тижнів.

А президент США Дональд Трамп ще 19 грудня 2018 року оголосив, що американські військові начебто перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії.