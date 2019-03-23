17:02
23 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Росії замість грошової премії – похвала. Ноу-хау з мощами
      Вєсті Кремля
      22:19, 22 березня
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, 22 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Демократичні сили оголосили про повний розгром терористів ІДІЛ у Сирії

      122 Читать новость на русском
      У Сирії заявили про перемогу над ІДІЛ
      У Сирії заявили про перемогу над ІДІЛ / Getty Images

      Демократичні сили Сирії заявили про звільнення від терористів останнього населеного пункту, що перебував під контролем ІДІЛ, – Ель-Багуз.

      Бої за нього тривали тривали кілька тижнів. Офіційний представник Сирійських демократичних сил Мустафа Балі заявив, що цієї перемоги не сталося б "без тисяч мучеників, які зробили внесок у перемогу над тероризмом", пише The New York Times.

      Читайте також: Як виглядала Сирія до війни: вражаючі відмінності

      "Сирійські демократичні сили заявляють про повну ліквідацію так званого халіфату і 100-відсотковий територіальний розгром ІДІЛ", — повідомив Балі.

      Він додав, що союз й надалі переслідуватиме залишки терористів, але саме угруповання вже знищене. За його словами, вже прийшов кінець джихадистській формі правління, яка охоплювала колись третину Іраку і Сирії. 

      Операцію проводили за підтримки армії США. 

      Хоча для американського гаранта день повного розгрому "Ісламської держави", очевидно, настав раніше. Дональд Трампа ще 19 грудня 2018 року оголосив, що військові його держави начебто перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. На міжнародній арені йому одразу вказали, що рішення помилкове. Те саме зробила і політична еліта Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

      Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. Мовляв, США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку 11 січня 2019 року.

      Вже у лютому Трамп запевнив, що частина контингенту американських військових таки залишиться у Сирії. При цьому наголосив, що США витрачає на захист миру більше грошей ніж будь-хто інший.

      blog_ava
      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      сьогодні
      29436
      Теги: Новини політики Війна у Сирії Тероризм Ісламська держава
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине
      сьогодні , 17:00 Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине
      Сергій Фурса 7
      "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я
      сьогодні , 16:00 "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я
      Повернись живим 260
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      сьогодні , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 423
      Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      сьогодні , 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      Альона Захарова 566
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сьогодні , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1288
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук