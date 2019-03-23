Демократичні сили оголосили про повний розгром терористів ІДІЛ у Сирії

Демократичні сили Сирії заявили про звільнення від терористів останнього населеного пункту, що перебував під контролем ІДІЛ, – Ель-Багуз.

Бої за нього тривали тривали кілька тижнів. Офіційний представник Сирійських демократичних сил Мустафа Балі заявив, що цієї перемоги не сталося б "без тисяч мучеників, які зробили внесок у перемогу над тероризмом", пише The New York Times.

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"Сирійські демократичні сили заявляють про повну ліквідацію так званого халіфату і 100-відсотковий територіальний розгром ІДІЛ", — повідомив Балі.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 березня 2019 р.

Він додав, що союз й надалі переслідуватиме залишки терористів, але саме угруповання вже знищене. За його словами, вже прийшов кінець джихадистській формі правління, яка охоплювала колись третину Іраку і Сирії.

Операцію проводили за підтримки армії США.

Хоча для американського гаранта день повного розгрому "Ісламської держави", очевидно, настав раніше. Дональд Трампа ще 19 грудня 2018 року оголосив, що військові його держави начебто перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. На міжнародній арені йому одразу вказали, що рішення помилкове. Те саме зробила і політична еліта Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. Мовляв, США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку 11 січня 2019 року.

Вже у лютому Трамп запевнив, що частина контингенту американських військових таки залишиться у Сирії. При цьому наголосив, що США витрачає на захист миру більше грошей ніж будь-хто інший.