Демократические силы объявили о полном разгроме террористов ИГИЛ в Сирии

Демократические силы Сирии заявили об освобождении от террористов последнего населенного пункта, находившегося под контролем ИГИЛ, – Эль-Багуз.

Бои за него продолжались несколько недель. Официальный представитель Сирийских демократических сил Мустафа Бали заявил, что этой победы не случилось бы "без тысяч мучеников, внесших вклад в победу над терроризмом", – пишет The New York Times.

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"Сирийские демократические силы заявляют о полной ликвидации так называемого халифата и 100-процентный территориальный разгром ИГИЛ", – сообщил Бали.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 березня 2019 р.

Он добавил, что союз и в дальнейшем будет преследовать остатки террористов, но именно группировка уже уничтожена. По его словам, уже пришел конец джихадистской форме правления, которая охватывала когда треть Ирака и Сирии.

Операцию проводили при поддержке армии США.

Хотя для американского гаранта день полного разгрома "Исламского государства", очевидно, наступил раньше. Дональд Трамп еще 19 декабря 2018 года объявил, что военные его государства якобы победили террористов "Исламского государства" в Сирии. На международной арене ему сразу указали, что решение ошибочно. То же сделала и политическая элита Соединенных Штатов. Пошли отставки. Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.

Тогда Трамп немного изменил свое решение. Мол, США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Американцы начали выводить свою технику 11 января 2019 года.

В феврале Трамп заверил, что часть контингента американских военных таки останется в Сирии. При этом подчеркнул, что США тратит на защиту мира больше денег чем любой другой.