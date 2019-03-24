Російська авіація завдала удару по сирійському місту Ідліб

Внаслідок атаки російської авіації по місту Ідліб у Сирії загинуло щонайменше 15 осіб. Також повідомляється про десятки поранених, які наразі госпіталізовані.

Зазначається, що поранення отримало принаймні 28 людей. Зараз їх усіх доправлено до лікарні для надання невідкладної допомоги. Озброєна сирійська опозиція повідомила, що удар завдали п'ять літаків ВПС Росії, які злетіли з авіабази Хмеймім.

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Агенція Anadolu повідомила, що за даними джерел в Управлінні цивільної оборони Сирії, напередодні ввечері літаки ВПС Росії завдали ударів по району Хан-Шейхун і населених пунктах Фуа і Кефрая на півночі Ідліб.

Видання інформує, що у зоні деескалації в Ідліб з початку року загинуло щонайменше 166 сирійців, понад 470 постраждали.

Війна у Сирії триває з березня 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікти після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона людей стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.