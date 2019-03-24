Российская авиация нанесла удар по сирийскому городу Идлиб

В результате атаки российской авиации по городу Идлиб в Сирии погибло не менее 15 человек. Также сообщается о десятках раненых, которые сейчас госпитализированы.

Отмечается, что ранения получили по крайней мере 28 человек. Сейчас их всех доставили в больницу для оказания неотложной помощи. Вооруженная сирийская оппозиция сообщила, что удар нанесли пять самолетов ВВС России, которые взлетели с авиабазы Хмеймим.

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Агентство Anadolu сообщило, что по данным источников в Управлении гражданской обороны Сирии, накануне вечером самолеты ВВС России нанесли удары по району Хан-Шейхун и населенных пунктах Фуа и Кефрая на севере Идлиб.

Издание информирует, что в зоне деэскалации в Идлиб с начала года погибли по меньшей мере 166 сирийцев, более 470 пострадали.

Война в Сирии продолжается с марта 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликты после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона – беженцами.