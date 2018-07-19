На военной базе в США обвалилась палатка: пострадало более 20 солдат

В Калифорнии на военной базе Fort Hunter Liggett обвалилась палатка. В результате инцидента пострадал 21 военный, 4 – госпитализированы.

Об этом информирует Twitter военной базы, на которой произошел досадный случай.

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Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что вертолет UH-60 Blackhawk действием потока воздуха от своего ротора задел палатку, от чего та рухнула. Случай произошел поздно вечером 18 июля в ходе военных учений.

We understand the concern friends and family have for their loved ones training at Fort Hunter Liggett. The Garrison is not currently authorized to release personal information regarding the condition of injured Soldiers. There are 22 confirmed injures and NO FATALITIES. 1/2 — Fort Hunter Liggett (@FtHunterLiggett) 19 июля 2018 г.

На военной базе добавляют, что уже связались с родственниками пострадавших, а информацию об их состоянии будут обновлять, как только появятся новые подробности.