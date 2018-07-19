На военной базе в США обвалилась палатка: пострадало более 20 солдат
В Калифорнии на военной базе Fort Hunter Liggett обвалилась палатка. В результате инцидента пострадал 21 военный, 4 – госпитализированы.
Об этом информирует Twitter военной базы, на которой произошел досадный случай.
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Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что вертолет UH-60 Blackhawk действием потока воздуха от своего ротора задел палатку, от чего та рухнула. Случай произошел поздно вечером 18 июля в ходе военных учений.
На военной базе добавляют, что уже связались с родственниками пострадавших, а информацию об их состоянии будут обновлять, как только появятся новые подробности.
Источник: 24 канал
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