На військовій базі у США обвалився намет: постраждали понад 20 солдатів
У Каліфорнії на військовій базі Fort Hunter Liggett обвалився намет. В результаті інциденту постраждав 21 військовий, 4 – госпіталізували.
Про це інформує Twitter військової бази, на якій трапився прикрий випадок.
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Зазначається, що інцидент трапився через те, що гвинтокрил UH-60 Blackhawk дією потоку повітря від свого ротора зачепив намет, від чого той обвалився. Випадок трапився пізно ввечері 18 липня в ході військових навчань.
На військовій базі додають, що вже зв'язались із родичами постраждалих, а інформацію про їхній стан будуть оновлювати, як тільки з'являться нові подробиці.
Джерело: 24 канал
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