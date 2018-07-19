На військовій базі у США обвалився намет: постраждали понад 20 солдатів

У Каліфорнії на військовій базі Fort Hunter Liggett обвалився намет. В результаті інциденту постраждав 21 військовий, 4 – госпіталізували.

Про це інформує Twitter військової бази, на якій трапився прикрий випадок.

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Зазначається, що інцидент трапився через те, що гвинтокрил UH-60 Blackhawk дією потоку повітря від свого ротора зачепив намет, від чого той обвалився. Випадок трапився пізно ввечері 18 липня в ході військових навчань.

We understand the concern friends and family have for their loved ones training at Fort Hunter Liggett. The Garrison is not currently authorized to release personal information regarding the condition of injured Soldiers. There are 22 confirmed injures and NO FATALITIES. 1/2 — Fort Hunter Liggett (@FtHunterLiggett) 19 июля 2018 г.

На військовій базі додають, що вже зв'язались із родичами постраждалих, а інформацію про їхній стан будуть оновлювати, як тільки з'являться нові подробиці.