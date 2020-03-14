На военную базу США в Ираке вновь совершили ракетную атаку
По военным базам США и Великобритании 14 марта осуществили ракетный обстрел. О жертвах пока не сообщается.
Нападение на базу Лагерь Таджи было необычным, так как произошло в течение дня. Предыдущие нападения на военные базы американских войск обычно происходили в течение ночи, сообщает DW.
Важно Американские военные погибли в Ираке: они выполняли антитеррористическое задачи
Иракский полковник отметил, что по меньшей мере 10 ракет попали в базу Лагерь Таджи. Она расположена примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака. Там размещаются сотрудники Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий. Коалицию возглавляют США.
Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.
База Лагерь Таджи на карте:
Противостояние в Ираке: главное
- 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде. В результате убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".
- 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. Тогда погибли 80 человек. Американцев среди них, по предварительной мнформации, не было.
- Кроме того, "зеленую зону" Багдада (там располагаются дипломатические миссии, в том числе посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.