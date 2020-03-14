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      На военную базу США в Ираке вновь совершили ракетную атаку

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      По военным базам США и Великобритании 14 марта осуществили ракетный обстрел. О жертвах пока не сообщается.

      Нападение на базу Лагерь Таджи было необычным, так как произошло в течение дня. Предыдущие нападения на военные базы американских войск обычно происходили в течение ночи, сообщает DW.

      Важно Американские военные погибли в Ираке: они выполняли антитеррористическое задачи

      Иракский полковник отметил, что по меньшей мере 10 ракет попали в базу Лагерь Таджи. Она расположена примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака. Там размещаются сотрудники Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий. Коалицию возглавляют США.

      Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.

      База Лагерь Таджи на карте:

      Противостояние в Ираке: главное

      • 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде. В результате убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".
      • 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. Тогда погибли 80 человек. Американцев среди них, по предварительной мнформации, не было.
      • Кроме того, "зеленую зону" Багдада (там располагаются дипломатические миссии, в том числе посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.
      Главные новости 13 марта: первая смерть в Украине от коронавируса, скандальные сделки в Минске
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Великобритания Новости США Дональд Трамп Ирак Война
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