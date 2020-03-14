На военную базу США в Ираке вновь совершили ракетную атаку

По военным базам США и Великобритании 14 марта осуществили ракетный обстрел. О жертвах пока не сообщается.

Нападение на базу Лагерь Таджи было необычным, так как произошло в течение дня. Предыдущие нападения на военные базы американских войск обычно происходили в течение ночи, сообщает DW.

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Иракский полковник отметил, что по меньшей мере 10 ракет попали в базу Лагерь Таджи. Она расположена примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака. Там размещаются сотрудники Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий. Коалицию возглавляют США.

Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.

База Лагерь Таджи на карте:

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