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      На військову базу США в Іраку знову здійснили ракетну атаку

      - Читать новость на русском
      На військову базу США здійснили ракетну атаку / Getty Іmages

      По військових базах США та Великої Британії 14 березня здійснили ракетний обстріл. Про жертв наразі не повідомляють.

      Напад на базу Табір Таджі був незвичним, адже стався протягом дня. Попередні напади на військові бази американських військ зазвичай відбувалися протягом ночі, повідомляє DW.

      Важливо Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання

      Іракський полковник зазначив, що щонайменше 10 ракет потрапили у базу Табір Таджі. Вона розташована приблизно за 20 кілометрів на північ від столиці Іраку. Там розміщуються співробітники Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій. Коаліцію очолюють США.

      Ескалація відносин між Сполученими Штатами та Іраном останніми місяцями здебільшого розгортається на іракській землі.

      База Табір Таджі на карті:

      Протистояння в Іраку: головне

      • 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді. Внаслідок цього вбили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Тоді загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.
      • Крім того, "зелену зону" Багдаду (там розташовуються дипломатичні місії, зокрема посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Велика Британія Новини США Дональд Трамп Ірак Війна
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