На військову базу США в Іраку знову здійснили ракетну атаку

По військових базах США та Великої Британії 14 березня здійснили ракетний обстріл. Про жертв наразі не повідомляють.

Напад на базу Табір Таджі був незвичним, адже стався протягом дня. Попередні напади на військові бази американських військ зазвичай відбувалися протягом ночі, повідомляє DW.

Важливо Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання

Іракський полковник зазначив, що щонайменше 10 ракет потрапили у базу Табір Таджі. Вона розташована приблизно за 20 кілометрів на північ від столиці Іраку. Там розміщуються співробітники Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій. Коаліцію очолюють США.

Ескалація відносин між Сполученими Штатами та Іраном останніми місяцями здебільшого розгортається на іракській землі.

База Табір Таджі на карті:

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