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На военные объекты США и в офис ЦРУ пришли пакеты с взрывчаткой

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Делом занимается ФБР
Делом занимается ФБР

Несколько военных объектов вблизи столицы США – Вашингтона, получили неизвестные пакеты, внутри которых оказалась взрывчатка. Еще один такой пакет направили в адрес ЦРУ.

В общем пакеты получили в Форт Белвур и Форт Макнейр. Есть также неподтвержденная информация, что подобный пакет получили в учреждении ВМС в Далгрен, штат Вирджиния. Всего было обнаружено около 10 таких случаев. Еще один получили в офисе ЦРУ.

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Как сообщает CNN, внутри был порошок. По крайней мере один пакет, отправленный в Национальный университет обороны в Форт Макнейр, содержал взрывчатый материал.

"Проведенное рентгеновское исследование показало также наличие GPS-устройства и самодельного запала", – говорится в сообщении.

Сейчас делом занимается ФБР. Все пакеты отправлены в лабораторию в городе Квантико, штат Вирджиния.

"Мы следим за доставкой подозрительных пакетов на многочисленные военные объекты в национальном регионе столицы. Этот инцидент сейчас находится под следствием, и мы направляем все запросы в Федеральное бюро расследований", – заявил пресс-секретарь министерства обороны, полковник Мишель Балданза.

Теги: ЦРУ Новости США
Источник: 24 Канал
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