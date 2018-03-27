На військові об’єкти США та в офіс ЦРУ прийшли пакунки з вибухівкою

Декілька військових об’єктів поблизу столиці США – Вашингтона, отримали невідомі пакунки, всередині яких виявилася вибухівка. Ще один такий пакунок надіслали на адресу ЦРУ.

Загалом пакунки отримали у Форт Белвур та Форт Макнейр. Є також непідтверджена інформація, що подібний пакунок отримали в установі ВМС у Далгрені, штат Вірджинія. Загалом було виявлено близько 10 таких випадків. Ще один отримали у офісі ЦРУ.

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Як повідомляє CNN, всередині був порох. Принаймні один пакет, відправлений до Національного університету оборони у Форт Макнейр, містив вибуховий матеріал.

"Проведене рентгенівське дослідження показало також наявність GPS-пристрою та саморобного запалу", – йдеться в повідомленні.

Зараз справою займається ФБР. Всі вони відправлені до лабораторії у місті Квантіко, штат Вірджинія.

"Ми стежимо за доставкою підозрілих пакетів на численні військові об'єкти в національному регіоні столиці. Цей інцидент наразі знаходиться під слідством, і ми направляємо всі запити до Федерального бюро розслідувань", – заявив прес-секретар міністерства оборони, полковник Мішель Балданза.