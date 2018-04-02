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На волоске от смерти: водитель молоковоза чудом выжил после страшной аварии

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На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз
На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз / Скриншот из видео

2 апреля в Кременце на Тернопольщине произошел громкий инцидент – молоковоз перевернулся прямо посреди дороги и затем загорелся.

Соответствующее видео события, которое было записано камерами наблюдения, появилось в сети.

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На кадрах четко заметно, что перед ДТП водитель молоковоза на повороте обходил яму , правда в итоге не справился с управлением. Также интересным является и то, что его в этот момент обгонял микроавтобус.

Как отметил в Facebook пользователь Сергей Сиротюк, водитель также пытался избежать столкновения, поэтому вывернул руль вправо.

"На видео видно, что из молоковоза кто-то вылез. Надеюсь, все живы и не получили сильных повреждений", – добавил он.

Молоковоз, Тернопільщина, аварія, ДТП, пожежа, користувачі

Заметим, что вследствие переворота на дорогу разлились десятки литров молока. Кроме того, машину протащило несколько метров по дороге и она загорелась.

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По мнению юзеров, еще одной из причин аварии могло стать неудовлетворительное состояние молоковоза, поскольку после наезда на яму у него оборвалась передняя балка.

Молоковоз, Тернопільщина, аварія, ДТП, пожежа, користувачі

В Кременце на Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: видео

Напомним, в ночь на 2 апреля в Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв авто.

Теги: Новости Украины Пожар Аварии и ДТП Тернополь
Источник: 24 Канал
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