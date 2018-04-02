На волосині від смерті: водій молоковоза дивом вижив після страшної аварії

2 квітня у Кременці, що на Тернопільщині, стався гучний інцидент – молоковоз перекинувся прямо посеред дороги та опісля загорівся.

Відповідне відео події, що було записано камерами спостереження, з’явилося у мережі.

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На кадрах чітко помітно, що перед ДТП водій молоковоза на повороті оминав яму , щоправда зрештою не впорався з керуванням. Також цікавим є і те, що його у цей момент обганяв мікроавтобус.

Як зауважив у Facebook користувач Сергій Сиротюк, водій також намагався уникнути зіткнення, тому вивернув кермо праворуч.

"На відео видно, що з молоковоза хтось виліз. Сподіваюся, всі живі та не зазнали сильних пошкоджень", – додав він.

Зауважимо, що внаслідок перекидання на дорогу розлилися десятки літрів молока. Крім того, машину протягнуло декілька метрів дорогою та вона зайнялася.

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На думку юзерів, ще однією із причин аварії міг стати незадовільний стан молоковоза, оскільки після наїзду на яму в нього обірвалася передня балка.

У Кременці на Тернопільщині перекинувся та загорівся молоковоз: відео

Нагадаємо, уночі проти 2 квітня у Києві на вулиці Ахматової стався вибух авто.