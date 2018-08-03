На Волыни иностранные волонтеры облагораживают музей деревенской архитектуры. Вся молодежь – участники международного волонтерского лагеря. В селе Рокини они будут две недели. Там они окультуривают территорию и дома, принимают участие в мастер-классах и экскурсиях. А еще знакомятся с культурой и бытом Волыни.

Антуан Сюгита в Украине впервые, впрочем, много слышал о нашей стране от украинских студентов у себя на Родине во Франции. Приехал сюда, чтобы больше узнать о наших обычаях и чем-то помочь. Сейчас он цементирует опоры ворот.

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Давид прилетел аж из Мексики. Наводит порядок на территории музея. Волонтерская миссия в музее под открытым небом работает уже второй год подряд. Инвесторов музей не имеет, поэтому подмоге благотворителей здесь всегда рады.

Музей не финансируется, а только дотируется областным советом на 1/3 наших потребностей. Нашими силами мы не сможем справиться,

– отметил директор музея-скансена Казацкий зимовник в селе Рокини Александр Середюк.

На улице начинает идти дождь, и молодежь прячется в старой украинской хате, которой уже 116 лет. Волонтеры пробуют белить стены, впоследствии учатся лепить вареники.

Волонтерский лагерь будет работать еще неделю. Участников ждет не только работа, но и множество мастер-классов и фестиваль "Бандерштадт", который сегодня начинается вблизи Луцка.