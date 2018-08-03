На Волині іноземні волонтери облагороджують музей сільської архітектури. Уся молодь – учасники міжнародного волонтерського табору. В селі Рокині вони будуть два тижні. Там вони окультурюють територію й хати, беруть учать у майстер-класах та екскурсіях. А ще ознайомлюються з культурою і побутом Волині.

Антуан Сюґіта в Україні вперше, втім багато чув про нашу країну від українських студентів у себе на Батьківщині в Франції. Приїхав сюди, аби більше дізнатися про наші звичаї і чимось допомогти. Зараз він цементує опори брам.

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Давид прилетів аж із Мексики. Наводить лад на території музею. Волонтерська місія у музеї просто неба працює вже другий рік поспіль. Інвесторів музей не має, тому підмозі благодійників тут завжди раді.

Музей не фінансується, а лише дотується обласною радою на 1/3 наших потреб. Нашими силами ми не зможемо впоратися,

– зазначив директор музею-скансену Козацький зимівник в селі Рокині Олександр Середюк.

На вулиці починає дощити і молодь ховається в старій українській хаті, якій уже 116 років. Волонтери пробують білити стіни, в згодом вчаться ліпити вареники.

Волонтерський табір працюватиме ще тиждень. Учасників чекає не лише робота, але й безліч майстер-класів і фестиваль "Бандерштадт", який сьогодні розпочинається поблизу Луцька.