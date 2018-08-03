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Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів

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Російські системи по виявленню снайперів
Російські системи по виявленню снайперів / Обозреватель

Нещодавно в Луганській області приціл Bushnell Elite Tactical, який використовували снайпери однієї з механізованих бригад ВСУ, був пошкоджений російською антиснайперською системою. Ймовірно, це був індикатор "Луч 1-М".

Система, яка пошкодила приціл, працює на двох рівнях.

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На першому етапі спеціальний "пошуковик" шукає оптичні прилади в радіусі 2 кілометрів. Він же обчислює "якість" оптики – на відміну від снайперського прицілу, звичайний бінокль "пошуковику" буде не цікавий.

Далі в роботу включається лазер, який в радіусі до 2 кілометрів спалює сітчатку очей, шкодить лінзі приладу.

Неозброєним оком пошкодження побачити дуже складно – реально підтвердити факт пропалювання лазером можна тільки після повного розбирання прицілу. Але зі зворотного боку прицілу побачити можна ледь помітний скол на лінзі. 

У момент, коли російський прилад бив по Bushnell, снайпер не дивився в приціл. Це врятувало його.

Коли аналогічна ситуація трапилася в минулий раз, військовий зміг відновити зір лише на 30%. Природно, після такого поранення про службу на посаді снайпера не може бути й мови.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 066-987-99-50

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Автор: Повернись живим
Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини України Зброя Операція Об'єднаних сил Публікації Збройні Сили України Волонтери
Джерело: Повернись живим
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