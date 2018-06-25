Коптер зафіксував: волонтери розповіли, як бойовики використовують полонених

В околицях Донецька нещодавно український зв'язківець помітив ворожий Урал, який прибув на передові позиції бойовиків. Зазвичай на ньому найманці проводили ротацію та підвозили боєприпаси.

Проте за допомогою коптера вдалась зафіксувати, що на Уралі цього разу терористи вивезли полонених українців для проведення робіт.

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Про це представникам Фонду "Повернись живим" розповіли військові.



Як відомо, окупаційні війська досить часто використовують полонених на передовій, укріплюючи свої позиції.



Українські військові зазначили, що командир дав роті вогневої підтримки команду "до бою", для точного корегування вогню сказав запустити у повітря коптер. Було ледь видно скупчення десь 30 чоловік, які активно укріплювали передові позиції та носили ящики зі снарядами.



Коли вже всі були готові завдати превентивного удару – пілот повідомив, що, на його думку, це наші полонені. Пілот коптера побачив 6 бойовиків з автоматами, які контролювали роботу людей в цивільному у старій піксельній та британській формі. І він мав рацію.



Таким чином, використання коптерів на передовій допомагає рятувати не

тільки життя армійців, але й військовополонених.

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