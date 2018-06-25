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У СБУ сповістили про жорстокі дії Росії щодо полонених на Донбасі українських бійців

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Василь Грицак
Василь Грицак / 5 канал

Росія неодноразово вивозила полонених українських бійців з окупованого Донбасу на свою територію та там жорстоко катувала. Зокрема, СБУ володіє чималою кількістю відповідних фактів.

Таку заяву зробив очільник СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України.

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"У нас є задокументованих дуже багато фактів, коли катування відбувалися на території РФ. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію та під керівництвом працівників спецслужб, як правило ФСБ, допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", – підкреслив він.

Як зауважив Василь Грицак, загалом із початку війни на Донбасі за допомогою волонтерів, активістів і громадських організацій вдалося повернути 3224 людини з окупованих територій.

"Спецслужба ідентифікувала багатьох осіб, які катували українських бійців. Я переконаний, що пройде час і ми зможемо притягнути їх до кримінальної відповідальності", – підсумував голова Служба безпеки.

Нагадаємо, нещодавно популярний блогер Фашик Донецький розповідав про сучасний концтабір на території окупованого Донецька, на який бойовики перетворили культурний центр "Ізоляція". За словами місцевих жителів, краще потрапити "на підвал", ніж в "Ізоляцію".

Теги: заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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