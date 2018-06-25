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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В СБУ сообщили о жестоких действиях России в отношении плененных на Донбассе украинских бойцов

92 Читати новину українською
Василий Грицак
Василий Грицак / 5 канал

Россия неоднократно вывозила пленных украинских бойцов с оккупированного Донбасса на свою территорию и там жестоко пытала. В частности, СБУ владеет немалым количеством соответствующих фактов.

Такое заявление сделал глава СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с министром иностранных дел Павлом Климкиным для представителей дипломатического корпуса относительно преступлений Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины.

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"У нас есть очень много задокументированных фактов, когда пытки происходили на территории РФ. То есть, пленных наших бойцов перевозили в Россию и под руководством работников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, жестоко пытали, потом возвращали обратно на Донбасс", – подчеркнул он.

Как отметил Василий Грицак, всего с начала войны на Донбассе с помощью волонтеров, активистов и общественных организаций удалось вернуть 3 224 человека с оккупированных территорий.

"Спецслужба идентифицировала многих лиц, которые пытали украинских бойцов. Я убежден, что пройдет время и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности", – подытожил глава Служба безопасности.

Напомним, недавно популярный блогер Фашик Донецкий рассказывал о современном концлагере на территории оккупированного Донецка, в который боевики превратили культурный центр "Изоляция". По словам местных жителей, лучше попасть "на подвал", чем в "Изоляцию".

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Новости России Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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