Пытки и казни: блогер рассказал о "концлагере" боевиков в Донецке

Пророссийские боевики еще 9 июня 2014 года захватили в Донецке территорию культурного центра "Изоляция", превратив его в современный концлагерь. Местные жители говорят, что лучше попасть "на подвал", чем в "Изоляцию".

Об этом в своем блоге пишет Фашик Донецкий.

"Изоляция" в Донецке – это современный "Аушвиц". Сюда везут "особо опасных" укров, американских диверсантов, солдат НАТО и других мифических существ. Здесь есть все для духовности и для осознания того, что работникам Гестапо ну очень далеко до местных коллаборационистов и кацапских садюг", – подчеркнул блогер.

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Он также рассказал, что содержащихся в этом "концлагере" людей пытают, держат в нечеловеческих условиях, не кормят и бьют.

Никаких прав человека, пытки, унижения, постоянные побои, колючая проволока, патрули с собаками, казни пленных – это все происходит не в Гуантанамо, а на "Изоляции", в городе, который принимал Евро-2012... И пыточные для духовных бесед. И карцеры с плиточкой, в лучших традициях СССР. И морят голодом пленных, как Сталин завещал,

– резюмировал Фашик Донецкий.

Напомним, ранее освобожденный из плена российских оккупационных сил на Донбассе Игорь Яковенко рассказал о пережитых страшных пытках и угрозах боевиков. После этих издевательств мужчина начал заикаться.