Катування та страти: блогер розповів про "концтабір" бойовиків у Донецьку

Проросійські бойовики ще 9 червня 2014 року захопили у Донецьку територію культурного центру "Ізоляція", перетворивши його на сучасний концтабір. Місцеві жителі кажуть, що краще потрапити "на підвал", ніж в "Ізоляцію".

Про це в своєму блозі пише Фашик Донецький.

"Ізоляція" в Донецьку – це сучасний "Аушвіц". Сюди везуть "особливо небезпечних" укрів, американських диверсантів, солдатів НАТО та інших міфічних істот. Тут є все для духовності і для усвідомлення того, що працівникам Гестапо ну дуже далеко до місцевих колаборантів і кацапських садюг", – наголосив блогер.

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Він також розповів, що утримуваних у цьому "концтаборі" людей катують, тримають у нелюдських умовах, не годують та б'ють.

Жодних прав людини, тортури, приниження, постійні побої, колючий дріт, патрулі з собаками, страти полонених – це все відбувається не в Гуантанамо, а на "Ізоляції", в місті, яке приймало Євро-2012... І тортурні для духовних бесід. І карцери з плиточкою, в кращих традиціях СРСР. І морять голодом полонених, як Сталін заповів,

– резюмував Фашик Донецький.

Нагадаємо, раніше звільнений із полону російських окупаційних сил на Донбасі Ігор Яковенко розповів про пережиті страшні катування і погрози бойовиків. Після цих знущань чоловік почав заїкатися.