На Волыни маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Любомльском районе пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter во время обгона не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате пострадали 11 пассажиров маршрутного такси.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, микроавтобус сообщением "Лесная Песня – Нововолынск" попал в ДТП 21 декабря вблизи села Чмикос. Читайте также: Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве: погибла беременная

Маршрутка с пассажирами слетела в кювет "В результате ДТП травмировались одиннадцать пассажиров маршрутного такси, пятерых из них госпитализировали", – добавили правоохранители.