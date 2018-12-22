На Волыни маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Любомльском районе пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter во время обгона не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате пострадали 11 пассажиров маршрутного такси.
Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, микроавтобус сообщением "Лесная Песня – Нововолынск" попал в ДТП 21 декабря вблизи села Чмикос.
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Маршрутка с пассажирами слетела в кювет
"В результате ДТП травмировались одиннадцать пассажиров маршрутного такси, пятерых из них госпитализировали", – добавили правоохранители.
Источник: 24 Канал
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