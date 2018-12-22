На Волині маршрутка потрапила у ДТП, є постраждалі
У Любомльському районі пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під час обгону не впорався з керуванням та вилетів у кювет. В результаті постраждало 11 пасажирів маршрутного таксі.
Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, мікроавтобус сполученням "Лісова Пісня – Нововолинськ" потрапив у ДТП 21 грудня поблизу села Чмикос.
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Маршрутка з пасажирами злетіла в кювет
"Внаслідок автопригоди травмувалося одинадцять пасажирів маршрутного таксі, п’ятьох із них госпіталізували", – додали правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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