На Волині маршрутка потрапила у ДТП, є постраждалі

У Любомльському районі пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під час обгону не впорався з керуванням та вилетів у кювет. В результаті постраждало 11 пасажирів маршрутного таксі.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, мікроавтобус сполученням "Лісова Пісня – Нововолинськ" потрапив у ДТП 21 грудня поблизу села Чмикос. Читайте також: П'яний водій влаштував моторошну ДТП у Києві: загинула вагітна

Маршрутка з пасажирами злетіла в кювет "Внаслідок автопригоди травмувалося одинадцять пасажирів маршрутного таксі, п’ятьох із них госпіталізували", – додали правоохоронці.