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На Волыни перевернулся автобус с белорусскими туристами

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ДТП на Волыни с белорусскими туристами
ДТП на Волыни с белорусскими туристами / Фото из соцсетей

На Волыни перевернулся автобус с туристами из Беларуси, которые ехали на отдых в Болгарию. ДТП произошло возле поселка Колки Маневицього района.

Об этом сообщил местное издание "Волынь24" со ссылкой на очевидцев.

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Авария произошла в субботу, 4 августа. Пассажирами автобуса были 45 детей и 12 взрослых.

"Двигаясь по трассе Луцк – Маневичи, не доезжая 1 км до поселка Колки, стала свидетелем аварии автобуса на болгарских номерах. В автобусе находились туристы из Белоруссии, которые ехали на отдых в Болгарию", – сообщила в Facebook очевидец аварии.

Согласно предварительным данным, у автобуса "выстрелило" переднее левое колесо, что повлекло ДТП. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.


Фото с места ДТП


Фото с места ДТП 


Фото с места ДТП 

Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Аварии и ДТП Новости Беларуси Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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