На Волині перекинувся автобус із білоруськими туристами

На Волині перекинувся автобус з туристами з Білорусі, які їхали на відпочинок до Болгарії. ДТП сталася біля селища Колки Маневицього району.

Про це повідомив місцеве видання "Волинь24" з посиланням на очевидців.

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Аварія сталася у суботу, 4 серпня. Пасажирами автобусу були 45 дітей і 12 дорослих.

"Рухаючись трасою Луцьк-Маневичі, не доїжджаючи 1 км до селища Колки, стала свідком аварії автобуса на болгарських номерах. В автобусі перебували туристи з Білорусії, які їхали на відпочинок до Болгарії", – повідомила у Facebook очевидиця аварії.

Згідно із попередніми даними, в автобуса "вистрілило" переднє ліве колесо, що спричинило ДТП. Ніхто з пасажирів серйозно не постраждав.



Фото з місця ДТП



Фото з місця ДТП