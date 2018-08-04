Смертельна ДТП за участю військового комісара: родичі загиблих дали коментарі

Молоде подружжя стало жертвами п'яної витівки військового комісара на Херсонщині. Він сів за кермо та на шаленій швидкості погнав вулицями селища після того, як добряче погуляв у місцевому ресторані. Cиротами залишились двоє маленьких дітей.

Наталя Чекеренда вже добу не може оговтатися від шоку. В одну мить вона втратила сина і невістку. Іллі було 25, Марії – 22.

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"Можна я не буду… В мене була золота дитина. Що я можу сказати, помічник, старша дитина, він дуже любив своїх доньок. В мене залишились дві онуки, без мами, без тата, три з половиною роки і півтора роки", – розповіла мати загиблого Наталя Чекеренда.

Все сталося ввечері майже в центрі прикордонної Чаплинки. Пара вирушила до продуктового магазину, але до нього так і не дійшла. На узбіччі подружжя збив легковик. За кермом був головний військовий комісар району. Молодого чоловіка ВАЗ, за кермом якого був воєнком, протягнув декілька десятків метрів. Автівку зупинило тільки дерево. Шансів вижити у чоловіка не було. Селяни кажуть, що автівка неслася на шаленій швидкості.



Фото з місця ДТП



За кермом був головний військовий комісар району

"І тут звук, як ніби газ взірвався, чи хтось у ворота так улетів. І мені кажуть – мама, бери ключі, вийди, бо напевно ДТП. Бо він чув, як машина пролетіла, в нього очі на лоб вилізли, каже, оце пролетів", – згадує сусідка Надія Чеботарьова.

Цей військовий комісар у Чаплинці прослужив всього декілька місяців. Люди кажуть, у день трагедії, він випивав у кафе, поряд із місцем ДТП. А от у самому закладі це заперечують. Те, що офіцер був п’яним, підтвердила експертиза. У розважальному закладі є відеокамера, записи з неї вилучила поліція. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження.

Виїздом на місце пригоди встановили, що водій ВАЗу, військовослужбовець перебуває в стані алкогольно сп'яніння, скоїв наїзд на 2 пішоходів. На теперішній час вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу,

– зазначив в.о. нач. відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Херсонській області Євген Шаталов.

Винуватця ДТП вже звільнили зі служби і позбавили військового звання. У районі вже новий комісар, який нічого не коментує. Родичі загиблих вимагають найсуворішого покарання для тепер вже колишнього військового.

"Коли військовий п’є, куди це... В мене слів, я вже не знаю, як виражатися. В мене навіть в голові не вкладається, не ДТП, а я вважаю, що вбивство", – сказав вітчим загиблого Володимир Чекеренда.

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Зараз рідні готуються до похорону Іллі і Марії, а ще вирішують, хто виховуватиме двох маленьких сиріт.

