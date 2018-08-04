Смертельное ДТП с участием военного комиссара: родственники погибших дали комментарии

Молодые супруги стали жертвами пьяной выходки военного комиссара на Херсонщине. Он сел за руль и на бешеной скорости погнал по улицам поселка после того, как хорошенько погулял в местном ресторане. Сиротами остались двое маленьких детей.

Наталья Чекеренда уже сутки не может оправиться от шока. В одно мгновение она потеряла сына и невестку. Илье было 25, Марии – 22.

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"Можно я не буду... У меня был золотой ребенок. Что я могу сказать, помощник, старший ребенок, он очень любил своих дочерей. У меня остались две внучки, без мамы, без папы, три с половиной года и полтора года", – рассказала мать погибшего Наталья Чекеренда.

Все произошло вечером почти в центре пограничной Чаплинки. Пара отправилась в продуктовый магазин, но до него так и не дошла. На обочине супругов сбила легковушка. За рулем был главный военный комиссар района. Молодого человека ВАЗ, за рулем которого был военком, протащил несколько десятков метров. Машину остановило только дерево. Шансов выжить у мужчины не было. Жители поселка говорят, что машина неслась на бешеной скорости.



Фото с места ДТП

За рулем был главный военный комиссар района

"И тут звук, как будто газ взорвался, или кто-то в ворота так влетел. И мне говорят – мама, бери ключи, выйди, наверняка ДТП. Потому что он слышал, как машина пролетела, у него глаза на лоб вылезли, говорит, вот пролетел", – вспоминает соседка Надежда Чеботарева.

Этот военный комиссар в Чаплинке прослужил всего несколько месяцев. Люди говорят, в день трагедии он выпивал в кафе, рядом с местом ДТП. А вот в самом заведении это отрицают. То, что офицер был пьян, подтвердила экспертиза. В развлекательном заведении есть видеокамера, записи с нее изъяла полиция. По факту смертельного ДТП открыли уголовное производство.

Выездом на место происшествия установили, что водитель ВАЗа, военнослужащий находится в состоянии алкогольно опьянения, совершил наезд на 2 пешеходов. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения,

– отметил и.о. начальника отдела следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Евгений Шаталов.

Виновника ДТП уже уволили со службы и лишили воинского звания. В районе уже новый комиссар, который ничего не комментирует. Родственники погибших требуют самого сурового наказания для теперь уже бывшего военного.

"Когда военный пьет, куда это... У меня слов, я уже не знаю, как выражаться. У меня даже в голове не укладывается, не ДТП, а я считаю, что убийство", – сказал отчим погибшего Владимир Чекеренда.

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Сейчас родные готовятся к похоронам Ильи и Марии, а еще решают, кто будет воспитывать двух маленьких сирот.