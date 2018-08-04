01:07
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Смертельное ДТП с участием военного комиссара: родственники погибших дали комментарии

140 Читати новину українською

Молодые супруги стали жертвами пьяной выходки военного комиссара на Херсонщине. Он сел за руль и на бешеной скорости погнал по улицам поселка после того, как хорошенько погулял в местном ресторане. Сиротами остались двое маленьких детей.

Наталья Чекеренда уже сутки не может оправиться от шока. В одно мгновение она потеряла сына и невестку. Илье было 25, Марии – 22.

Читайте также: Смертельное ДТП на Херсонщине: пьяный военный комиссар насмерть сбил молодую супружескую пару

"Можно я не буду... У меня был золотой ребенок. Что я могу сказать, помощник, старший ребенок, он очень любил своих дочерей. У меня остались две внучки, без мамы, без папы, три с половиной года и полтора года", – рассказала мать погибшего Наталья Чекеренда.

Все произошло вечером почти в центре пограничной Чаплинки. Пара отправилась в продуктовый магазин, но до него так и не дошла. На обочине супругов сбила легковушка. За рулем был главный военный комиссар района. Молодого человека ВАЗ, за рулем которого был военком, протащил несколько десятков метров. Машину остановило только дерево. Шансов выжить у мужчины не было. Жители поселка говорят, что машина неслась на бешеной скорости.

дтп херсон
Фото с места ДТП

За рулем был главный военный комиссар района

"И тут звук, как будто газ взорвался, или кто-то в ворота так влетел. И мне говорят – мама, бери ключи, выйди, наверняка ДТП. Потому что он слышал, как машина пролетела, у него глаза на лоб вылезли, говорит, вот пролетел", – вспоминает соседка Надежда Чеботарева.

Этот военный комиссар в Чаплинке прослужил всего несколько месяцев. Люди говорят, в день трагедии он выпивал в кафе, рядом с местом ДТП. А вот в самом заведении это отрицают. То, что офицер был пьян, подтвердила экспертиза. В развлекательном заведении есть видеокамера, записи с нее изъяла полиция. По факту смертельного ДТП открыли уголовное производство.

Выездом на место происшествия установили, что водитель ВАЗа, военнослужащий находится в состоянии алкогольно опьянения, совершил наезд на 2 пешеходов. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения,
– отметил и.о. начальника отдела следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Евгений Шаталов.

Виновника ДТП уже уволили со службы и лишили воинского звания. В районе уже новый комиссар, который ничего не комментирует. Родственники погибших требуют самого сурового наказания для теперь уже бывшего военного.

"Когда военный пьет, куда это... У меня слов, я уже не знаю, как выражаться. У меня даже в голове не укладывается, не ДТП, а я считаю, что убийство", – сказал отчим погибшего Владимир Чекеренда.

Читайте также: Что будет с военным комиссаром, который сбил насмерть супружескую пару на Херсонщине

Сейчас родные готовятся к похоронам Ильи и Марии, а еще решают, кто будет воспитывать двух маленьких сирот.

Теги: Новости Украины Алкоголь Жертвы Новости Херсона Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 4 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 4 августа: Избиение девочки в Одессе и смертельное ДТП на Херсонщине
4 августа, 22:25 Главные новости 4 августа: Избиение девочки в Одессе и смертельное ДТП на Херсонщине
Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
4 августа, 22:01 Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
Блог Соцмережі
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
4 августа, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
4 августа, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
4 августа, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На грани двух миров: как живут бойцы на нулевой позиции
 29 октября 2015 , 09:32
Волонтеры Киева помогают расчищать Киев (Карта)
 25 марта 2013 , 13:17
Голкипер "Ливерпуля" убивал на войне и едва не сел в тюрьму
 7 октября 2016 , 16:00
Каждый игрок сборной, которая вышла на ЧМ-2018, стал миллионером – рекордная в истории спорта премия
 6 сентября 2017 , 16:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук