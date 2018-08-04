Що буде з військовим комісаром, який збив на смерть подружню пару на Херсонщині

У п'ятницю ввечері, 3 серпня, в селищі Чаплинка, що на Херсонщині, сталася дорожньо-транспортна, у якій загинула подружня пара. Військового комісара, який був за кермом вже звільнили з роботи та позбавили звання.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

Читайте також: Посеред ночі масштабна аварія сталася у Києві

Автівка спочатку збила 22-річну жінку біля стовпа, а 25-річного чоловіка водій протягнув декілька десятків метрів. Машина зупинилася лише, тому що врізалася у дерево та паркан. Подружжя йшло в магазин, у них залишилося двоє дітей.

Відомо, що перед аварією комісар випивав у місцевому ресторані. У військовій частині призначений вже новий комісар. Він розповів, що його попередник пропрацював декілька місяців.

Зраз колишній військовий знаходиться під вартою.

"Виїздом на місце пригоди встановили, що водій ВАЗу – військовослужбовець. Він перебував в стані алкогольно спяніння. Вирішується питання про оголошенян підозри та обрання запобіжного заходу", – сказав в.о. нач. відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Херсонській області Євген Шаталов.

Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна аварія на автошляху "Київ – Одеса". Автомобіль наїхав на металевий відбійник, коли об'їжджав собаку.