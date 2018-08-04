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Смертельна ДТП на Херсонщині: п'яний військовий комісар на смерть збив молоду подружню пару

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На Херсонщині п'яний майор на смерть збив подружню пару
На Херсонщині п'яний майор на смерть збив подружню пару / Фото прес-служби поліції

У п'ятницю ввечері, 3 серпня, в селищі Чаплинка, що на Херсонщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця, який керував власним автомобілем. Внаслідок аварії загинули подружня пара.

Про це повідомляє прес-служба Збройних Сил України.

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Попередньо встановлено, що 03.08.18 близько 21:00 по вул. Хліборобів, селища Чаплинка, майор А., керуючи автомобілем "ВАЗ-2106", перевищив безпечну швидкість руху, не справився з керуванням, внаслідок чого скоїв наїзд на подружжя К.,
– йдеться у повідомленні .

Як інформуюють у поліції, 24-річна дівчина та 27-річний хлопець від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці події.

Зі слів патрульної поліції, військовослужбовець знаходився у стані алкогольного сп’яніння та пояснити звідки прямував на автомобілі та чому сів за кермо у нетверезому стані не зміг.

У винуватця трагедії відібрано аналізи на наявність алкоголю в крові.


Фото з місця ДТП 


Фото з місця ДТП


Фото з місця ДТП

За даним фактом слідчим ГУ НП в Херсонській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" за фактом ДТП.

"Майора А. за поведінку не гідну військовослужбовця Збройних Сил України та порушення Правил дорожнього руху, що призвели до особливо тяжких наслідків, за рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, буде позбавлено військового звання та звільнено з лав Збройних Сил України", – додають у ЗСУ.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Жертви Аварії та ДТП Поліція Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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