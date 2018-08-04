12:24
4 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, 3 августа
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, 3 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Смертельное ДТП на Херсонщине: пьяный военный комиссар насмерть сбил молодую супружескую пару

258 Читати новину українською
На Херсонщине пьяный майор насмерть сбил супружескую пару
На Херсонщине пьяный майор насмерть сбил супружескую пару / Фото пресс-службы полиции

В пятницу вечером, 3 августа, в поселке Чаплинка, что на Херсонщине, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего, который вел личный автомобиль. В результате аварии погибла супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Посреди ночи масштабная авария произошла в Киеве

Предварительно установлено, что 03.08.18 около 21:00 на ул. Земледельцев, поселка Чаплинка, майор А., управляя автомобилем "ВАЗ-2106", превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на супругов К.,
- говорится в сообщении.

Как информируют в полиции, 24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

По словам патрульной полиции, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить откуда направлялся на автомобиле и почему сел за руль в нетрезвом состоянии не смог.

У виновника трагедии взяты анализы на наличие алкоголя в крови.


Фото с места ДТП


Фото с места ДТП


Фото с места ДТП

По данному факту следователем ГУ ЧП в Херсонской области в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" по факту ДТП.

"Майора А. за поведение, недостойное военнослужащего Вооруженных Сил Украины, и нарушение Правил дорожного движения, которые привели к особо тяжким последствиям, по решению командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины будет лишен воинского звания и уволен из рядов Вооруженных Сил Украины", – добавляют в ВСУ.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Новости Херсона Полиция Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
сегодня, 12:02 Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
Петро Охотін
Чому муніципальні варти перетворились в міські армії для тиску на громадян
сегодня, 11:00 Чому муніципальні варти перетворились в міські армії для тиску на громадян
Мустафа Найєм
Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой
сегодня, 10:05 Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой
Анастасія Ковач-Петрушенко
Только не о войне – почему луганчане готовы слушать о чем угудно, только не об оккупантах
сегодня, 08:42 Только не о войне – почему луганчане готовы слушать о чем угудно, только не об оккупантах
Ольга Черненко
День рождения Меган Маркл: биография девушки, покорившей сердце принца Гарри
сегодня, 08:40 День рождения Меган Маркл: биография девушки, покорившей сердце принца Гарри
6546
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Стихи Кобзаря на разных языках мира прозвучали в национальном музее Тараса Шевченко
 10 марта 2015 , 16:16
Татьяны празднуют именины, спудеии - неофициальный День студента
 25 января 2013 , 15:40 4
Герта проиграла Боруссии дома, экс-игрок Динамо забил фантастический 50-й гол
 18 ноября 2017 , 21:37
Новый курьез ЧМ-2018 по футболу: нигерийские болельщики хотят приносить на стадион живых кур
 13 июня , 22:42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук