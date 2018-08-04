Смертельное ДТП на Херсонщине: пьяный военный комиссар насмерть сбил молодую супружескую пару

В пятницу вечером, 3 августа, в поселке Чаплинка, что на Херсонщине, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего, который вел личный автомобиль. В результате аварии погибла супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины.

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Предварительно установлено, что 03.08.18 около 21:00 на ул. Земледельцев, поселка Чаплинка, майор А., управляя автомобилем "ВАЗ-2106", превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на супругов К.,

- говорится в сообщении.

Как информируют в полиции, 24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

По словам патрульной полиции, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить откуда направлялся на автомобиле и почему сел за руль в нетрезвом состоянии не смог.

У виновника трагедии взяты анализы на наличие алкоголя в крови.



Фото с места ДТП



Фото с места ДТП



Фото с места ДТП

По данному факту следователем ГУ ЧП в Херсонской области в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" по факту ДТП.

"Майора А. за поведение, недостойное военнослужащего Вооруженных Сил Украины, и нарушение Правил дорожного движения, которые привели к особо тяжким последствиям, по решению командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины будет лишен воинского звания и уволен из рядов Вооруженных Сил Украины", – добавляют в ВСУ.