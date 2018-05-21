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На Волыни суд приговорил французского террориста к шести годам заключения

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На Волыни суд приговорил французского террориста к шести годам заключения
На Волыни суд приговорил французского террориста к шести годам заключения / DW

Гражданина Франции Грегуара Муто украинский суд приговорил к шести годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке теракта на Евро-2016 и попытке контрабанды оружия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что в суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых француз вроде бы рассказывает агенту СБУ, бывшему бойцу батальона "Азов" Михаилу Зубову о планах совершения терактов (также из материалов уголовного дела стало известно, что оружие Муто продал именно Зубов).

Впрочем, сам Муто не подтвердил и не опроверг их подлинность и вообще отказался от показаний в суде.

Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения. Прошлой весной бывший боец совершил самоубийство.

Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло сообщников Муто. Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда Волынской области.

Служба безопасности Украины предотвратила серии терактов во Франции накануне проведения футбольного чемпионата. Чтобы привлечь внимание своего правительства к проблемам миграции, экстремисты купили в Украине 125 килограммов взрывчатки.

В Украину террорист, который является гражданином Франции, приехал под видом волонтера. Однако вместо помощи нашей армии, пытался подговорить военных продать ему оружие. Тысячи патронов, снаряды для гранатомета и свыше 100 килограммов взрывчатки экстремисту таки продали, однако под присмотром СБУ француза "вели" полгода, а задержали 2 недели назад, когда он проходил таможенный контроль на границе с Польшей.Терактами француз хотел привлечь внимание правительства к проблемам миграции и распространения мусульманства.

Теги: Новости Украины Новости Луцка терроризм Новости Франции СБУ
Источник: 24 Канал
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