На Волині суд засудив французького терориста до шести років в'язниці

Громадянина Франції Грегуара Муто український суд засудив до шести років позбавлення волі, визнавши його винним у підготовці теракту на Євро-2016 та спробі контрабанди зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Зазначається, що у суді обвинувачення представило оперативні аудіозаписи, на яких француз начебто розповідає агенту СБУ, колишньому бійцю батальйону "Азов" Михайлу Зубову про плани вчинення терактів (також з матеріалів кримінальної справи стало відомо, що зброю Муто продав саме Зубов).

Втім, сам Муто не підтвердив і не спростував їхню автентичність і взагалі відмовився від свідчень у суді.

Суд також не зміг заслухати покази Михайла Зубова, основного свідка обвинувачення. Минулої весни колишній боєць вчинив самогубство.

Суд відмовився кваліфікувати злочини Муто як групові, тобто вчинені за попередньою змовою групою осіб, оскільки слідство так і не знайшло спільників Муто. Ані прокуратура, ані захист поки не коментують, чи будуть вони оскаржувати вирок Любомльського суду Волинської області.

Служба безпеки України запобігла серії терактів у Франції напередодні проведення футбольного чемпіонату. Щоб привернути увагу свого уряду до проблем міграції, екстремісти купили в Україні 125 кілограмів вибухівки.



В Україну терорист, який є громадянином Франції, приїхав під виглядом волонтера. Однак замість допомоги нашій армії, намагався підмовити військових продати йому зброю. Тисячі набоїв, снаряди для гранатомета та понад 100 кілограмів вибухівки екстремісту таки продали, однак під наглядом СБУ француза "вели" півроку, а затримали 2 тижні тому, коли він проходив митний контроль на кордоні з Польщею.Терактами француз хотів привернути увагу уряду до проблем міграції та поширення мусульманства.