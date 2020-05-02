На Волыни священники Московского патриархата будут молиться, чтобы пошел дождь: распоряжение

Во всех монастырях и храмах Волынской епархии УПЦ МП помолятся о даровании дождя. Соответствующее распоряжение 1 мая подписал архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

На официальном сайте Волынской епархии УПЦ опубликовано соответствующее решение.

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"Согласно благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в ближайшее время во всех храмах и монастырях Волынской епархии УПЦ необходимо совершить "Последование молебного пения, певаемого во время бездожия", в связи с длительным отсутствием дождей", – говорится в распоряжении.



Распоряжение о проведении молитв за дарование дождя / Фото "Православная Волынь"

Впрочем, по прогнозу от Гидрометцентра, волынян ждут сильные грозы. В частности, в Ровно ожидаются дожди в течение всей недели.



Прогноз погоды в Ровно / Фото Украинский гидрометцентр