На Волині священники Московського патріархату молитимуться, щоб пішов дощ: розпорядження

У всіх монастирях та храмах Волинської єпархії УПЦ МП помоляться про дарування дощу. Відповідне розпорядження 1 травня підписав архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ опубліковано відповідне рішення.

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"Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, найближчим часом у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії УПЦ необхідно звершити "Последование молебного пения, певаемого во время бездожия", у зв'язку з тривалою відсутністю дощів", - йдеться у розпорядженні.



Розпорядження про проведення молитв за дарування дощу / Фото "Православна Волинь"

Втім, за прогнозом від Укргідрометцентру, волинян чекають сильні грози. Зокрема, в Рівному очікуються дощі протягом всього тижня.



Прогноз погоди в Рівному / Фото Український гідрометцентр