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      На Волині священники Московського патріархату молитимуться, щоб пішов дощ: розпорядження

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      Священники на Волині молитимуться, аби був дощ
      Священники на Волині молитимуться, аби був дощ / Ілюстративне фото

      У всіх монастирях та храмах Волинської єпархії УПЦ МП помоляться про дарування дощу. Відповідне розпорядження 1 травня підписав архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

      На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ опубліковано відповідне рішення.

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      "Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, найближчим часом у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії УПЦ необхідно звершити "Последование молебного пения, певаемого во время бездожия", у зв'язку з тривалою відсутністю дощів", - йдеться у розпорядженні.

      Церква Волинь УПЦ
      Розпорядження про проведення молитв за дарування дощу / Фото "Православна Волинь"

      Втім, за прогнозом від Укргідрометцентру, волинян чекають сильні грози. Зокрема, в Рівному очікуються дощі протягом всього тижня.


      Прогноз погоди в Рівному / Фото Український гідрометцентр

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Погода Волинь УПЦ МП
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