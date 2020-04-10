На Волыни женщину оштрафовали за распространение сплетен о коронавирусе
На Волыни в Ратновском районе женщину оштрафовали за то, что сплетничала про коронавирус. Крестьянка рассказывала, что ее односельчанин подцепил COVID-19 за рубежом и намерен приехать с недугом домой.
Правоохранители убеждены: так женщина сеяла в селе панику. Поэтому взялись за нее за распространение недостоверной информации, сообщает полиция Волыни.
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На женщину составили админпротокол. Суд признал ее виновной, и теперь она должна заплатить 170 гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
К слову, в соцсетях распространяют адреса киевлян, которые якобы заболели коронавирусом. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Злоумышленников, которые публикуют фейки и поднимают панику уже разыскивают правоохранители.
Какие фейки о коронавирусе гуляли по сети
- Жителям Львова и Тернополя приходили фейковые сообщения о том, что якобы города будут дезинфицировать с вертолетов. Схожая информация поступала и жителям Киева.
- Была также ложная информация о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
- Полиция Черновицкой области сообщила, что информация о смерти женщины после наложения штрафа за нарушение карантина – недостоверная.
- Ложной является также информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял. (Мол, пассажиры подумали, что у него коронавирус).
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