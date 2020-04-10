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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На Волыни женщину оштрафовали за распространение сплетен о коронавирусе

      - Читати новину українською
      / culturageek.com.ar

      На Волыни в Ратновском районе женщину оштрафовали за то, что сплетничала про коронавирус. Крестьянка рассказывала, что ее односельчанин подцепил COVID-19 за рубежом и намерен приехать с недугом домой.

      Правоохранители убеждены: так женщина сеяла в селе панику. Поэтому взялись за нее за распространение недостоверной информации, сообщает полиция Волыни.

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      На женщину составили админпротокол. Суд признал ее виновной, и теперь она должна заплатить 170 гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

      К слову, в соцсетях распространяют адреса киевлян, которые якобы заболели коронавирусом. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Злоумышленников, которые публикуют фейки и поднимают панику уже разыскивают правоохранители.

      Какие фейки о коронавирусе гуляли по сети

      • Жителям Львова и Тернополя приходили фейковые сообщения о том, что якобы города будут дезинфицировать с вертолетов. Схожая информация поступала и жителям Киева.
      • Была также ложная информация о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
      • Полиция Черновицкой области сообщила, что информация о смерти женщины после наложения штрафа за нарушение карантина – недостоверная.
      • Ложной является также информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял. (Мол, пассажиры подумали, что у него коронавирус).
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Волынь Полиция Фейки про коронавирус
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