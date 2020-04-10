На Волыни женщину оштрафовали за распространение сплетен о коронавирусе

На Волыни в Ратновском районе женщину оштрафовали за то, что сплетничала про коронавирус. Крестьянка рассказывала, что ее односельчанин подцепил COVID-19 за рубежом и намерен приехать с недугом домой.

Правоохранители убеждены: так женщина сеяла в селе панику. Поэтому взялись за нее за распространение недостоверной информации, сообщает полиция Волыни.

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На женщину составили админпротокол. Суд признал ее виновной, и теперь она должна заплатить 170 гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

К слову, в соцсетях распространяют адреса киевлян, которые якобы заболели коронавирусом. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Злоумышленников, которые публикуют фейки и поднимают панику уже разыскивают правоохранители.

Какие фейки о коронавирусе гуляли по сети