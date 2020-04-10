На Волині жінку оштрафували за поширення пліток про коронавірус
На Волині у Ратнівському районі жінку оштрафували за те, що пліткувала про коронавірус. Селянка розповідала, що її односельчанин підчепив COVID-19 за кордоном і має намір приїхати з недугою додому.
Правоохоронці переконані: так жінка сіяла у селі паніку. Тож взялися за неї через розповсюдження недостовірної інформації, повідомляє поліція Волині.
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На жінку склали адмінпротокол. Суд визнав її винною, тож тепер вона повинна сплатити 170 гривень штрафу та 420 гривень судового збору.
До слова, у соцмережах поширюють адреси киян, які начебто захворіли на коронавірус. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Зловмисників, які публікують фейки та здіймають паніку вже розшукують правоохоронці.
Які фейки про коронавірус гуляли мережею
- Мешканцям Львова та Тернополя приходили фейковіповідомлення про те, що нібито міста дезінфікуватимуть з вертольотів. Схожа інформація надходила й жителям Києва.
- Була також неправдива інформація про те, що у людей замірятимуть температуру за допомогою лазера.
- Поліція Чернівецької області повідомила, що інформація про смерть жінки після накладення штрафу за порушення карантину – недостовірна.
- Неправдивою є також інформація про те, що у львівській маршрутці побили чоловіка, який кашляв. (Мовляв, пасажири подумали, що у нього коронавірус).
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