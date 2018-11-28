На востоке Австралии вспыхнул масштабный пожар: фото и видео

В австралийском штате Квинсленд одновременно вспыхнуло почти полторы сотни пожаров, переросших в катастрофу большого масштаба: более 8 тысяч местных жителей эвакуировали.

Об этом сообщило издание News.com.au

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Огонь уже уничтожил несколько домов и несколько десятков автомобилей, однако не все местные соглашаются покидать свои дома. Из-за пожара над землё стоит плотный дым.

Причиной таких масштабных пожаров является сухая жаркая погода и сильный ветер.

"Усиление сухих ветров к северу от восточного побережья привело к многочисленным опасным пожарвм", – говорится в сообщении.

Strengthening dry winds north of the east coast low that has affected Sydney are fanning numerous dangerous #bushfires in #Queensland, Australia #qldfires viewed by Himawari-8️ displayed in RAMMB Slider. pic.twitter.com/VIgnE50ERC — YouStorm (@YouStormorg) 28 листопада 2018 р.

Службы спасения предупреждают людей о территории, где температура и дым могут быть смертельными.

Пожары в Австралии – сезонное явление, однако редко они становятся настолько разрушительными.

Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией,

– прокомментировала изданию Independent комиссар по вопросам пожарной и чрезвычайной помощи штата Квинсленд Катарина Кэрролл.

Метеорологическое бюро Австралии прогнозирует улучшение погодных условий после среды, 28 ноября.



Пожар на востоке Австралии

Масштабный пожар в Австралии

Жители Квинсленда поделились фотографиями и видеозаписями катастрофы в социальных сетях.

138 bushfires are currently burning across Queensland. Heed the warnings, don’t forget your pets and check on your elderly neighbours. We don't want anyone left behind #RACQ #QLDFires pic.twitter.com/FfZT6T2AuU — RACQ (@RACQOfficial) 28 листопада 2018 р.