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      На востоке Австралии вспыхнул масштабный пожар: фото и видео

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      В австралийском штате Квинсленд одновременно вспыхнуло почти полторы сотни пожаров, переросших в катастрофу большого масштаба: более 8 тысяч местных жителей эвакуировали.

      Об этом сообщило издание News.com.au

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      Огонь уже уничтожил несколько домов и несколько десятков автомобилей, однако не все местные соглашаются покидать свои дома. Из-за пожара над землё стоит плотный дым.

      Причиной таких масштабных пожаров является сухая жаркая погода и сильный ветер.

      "Усиление сухих ветров к северу от восточного побережья привело к многочисленным опасным пожарвм", – говорится в сообщении.

      Службы спасения предупреждают людей о территории, где температура и дым могут быть смертельными.

      Пожары в Австралии – сезонное явление, однако редко они становятся настолько разрушительными.

      Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией,
      – прокомментировала изданию Independent комиссар по вопросам пожарной и чрезвычайной помощи штата Квинсленд Катарина Кэрролл.

      Метеорологическое бюро Австралии прогнозирует улучшение погодных условий после среды, 28 ноября.

      Пожежа в Австралії
      Пожар на востоке Австралии

      Масштабна пожежа в АвстраліїМасштабный пожар в Австралии

      Жители Квинсленда поделились фотографиями и видеозаписями катастрофы в социальных сетях.

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар Австралия
      Источник: 24 канал
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