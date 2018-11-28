На востоке Австралии вспыхнул масштабный пожар: фото и видео
В австралийском штате Квинсленд одновременно вспыхнуло почти полторы сотни пожаров, переросших в катастрофу большого масштаба: более 8 тысяч местных жителей эвакуировали.
Об этом сообщило издание News.com.au
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Огонь уже уничтожил несколько домов и несколько десятков автомобилей, однако не все местные соглашаются покидать свои дома. Из-за пожара над землё стоит плотный дым.
Причиной таких масштабных пожаров является сухая жаркая погода и сильный ветер.
"Усиление сухих ветров к северу от восточного побережья привело к многочисленным опасным пожарвм", – говорится в сообщении.
Службы спасения предупреждают людей о территории, где температура и дым могут быть смертельными.
Пожары в Австралии – сезонное явление, однако редко они становятся настолько разрушительными.
Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией,
– прокомментировала изданию Independent комиссар по вопросам пожарной и чрезвычайной помощи штата Квинсленд Катарина Кэрролл.
Метеорологическое бюро Австралии прогнозирует улучшение погодных условий после среды, 28 ноября.
Пожар на востоке Австралии
Масштабный пожар в Австралии
Жители Квинсленда поделились фотографиями и видеозаписями катастрофы в социальных сетях.