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      На сході Австралії спалахнула нищівна пожежа: фото та відео

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      У австралійському штаті Квінсленд водночас спалахнуло майже півтори сотні пожеж, що переросло у катастрофу великого масштабу: понад 8 тисяч місцевих жителів евакуювали.

      Про це повідомило видання News.com.au

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      Вогонь уже знищив кілька будинків та декілька десятків авто, однак не всі місцеві погоджуються покидати свої помешкання. Через полум'я у повітрі утворився щільний дим. 

      Причиною таких масштабних пожеж є суха спекотна погода й сильний вітер.

      "Посилення сухих вітрів на північ від східного узбережжя призвело до численних небезпечних пожеж", – йдеться у повідомленні.

      Служби порятунку попереджають людей про території, де температура та дим можуть бути смертельними.

      Пожежі в Австралії – сезонне явище, проте рідко коли вони стають настільки нищівними. 

      Ми ще ніколи не стикалися з такою ситуацію,
      – прокоментувала виданню Independent комісар з питань пожежної та надзвичайної допомоги штату Квінсленд Катаріна Керрол.

      Метеорологічне бюро Австралії прогнозує покращення погодних умов після середи, 28 листопада.

      Пожежа в Австралії
      Пожежа на сході Австралії

      Масштабна пожежа в Австралії
      Масштабна пожежа в Австралії​

      Мешканці Квінсленду поділилися світлинами та відеозаписами катастрофи у соціальних мережах.

       

      Теги: Австралія Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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