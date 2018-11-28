На сході Австралії спалахнула нищівна пожежа: фото та відео
У австралійському штаті Квінсленд водночас спалахнуло майже півтори сотні пожеж, що переросло у катастрофу великого масштабу: понад 8 тисяч місцевих жителів евакуювали.
Про це повідомило видання News.com.au
Читайте також: В Австралії за тиждень до літа випав сніг: неймовірні фото та відео
Вогонь уже знищив кілька будинків та декілька десятків авто, однак не всі місцеві погоджуються покидати свої помешкання. Через полум'я у повітрі утворився щільний дим.
Причиною таких масштабних пожеж є суха спекотна погода й сильний вітер.
"Посилення сухих вітрів на північ від східного узбережжя призвело до численних небезпечних пожеж", – йдеться у повідомленні.
Служби порятунку попереджають людей про території, де температура та дим можуть бути смертельними.
Пожежі в Австралії – сезонне явище, проте рідко коли вони стають настільки нищівними.
Ми ще ніколи не стикалися з такою ситуацію,
– прокоментувала виданню Independent комісар з питань пожежної та надзвичайної допомоги штату Квінсленд Катаріна Керрол.
Метеорологічне бюро Австралії прогнозує покращення погодних умов після середи, 28 листопада.
Пожежа на сході Австралії
Масштабна пожежа в Австралії
Мешканці Квінсленду поділилися світлинами та відеозаписами катастрофи у соціальних мережах.