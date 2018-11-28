На сході Австралії спалахнула нищівна пожежа: фото та відео

У австралійському штаті Квінсленд водночас спалахнуло майже півтори сотні пожеж, що переросло у катастрофу великого масштабу: понад 8 тисяч місцевих жителів евакуювали.

Про це повідомило видання News.com.au

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Вогонь уже знищив кілька будинків та декілька десятків авто, однак не всі місцеві погоджуються покидати свої помешкання. Через полум'я у повітрі утворився щільний дим.

Причиною таких масштабних пожеж є суха спекотна погода й сильний вітер.

"Посилення сухих вітрів на північ від східного узбережжя призвело до численних небезпечних пожеж", – йдеться у повідомленні.

Strengthening dry winds north of the east coast low that has affected Sydney are fanning numerous dangerous #bushfires in #Queensland, Australia #qldfires viewed by Himawari-8️ displayed in RAMMB Slider. pic.twitter.com/VIgnE50ERC — YouStorm (@YouStormorg) 28 листопада 2018 р.

Служби порятунку попереджають людей про території, де температура та дим можуть бути смертельними.

Пожежі в Австралії – сезонне явище, проте рідко коли вони стають настільки нищівними.

Ми ще ніколи не стикалися з такою ситуацію,

– прокоментувала виданню Independent комісар з питань пожежної та надзвичайної допомоги штату Квінсленд Катаріна Керрол.

Метеорологічне бюро Австралії прогнозує покращення погодних умов після середи, 28 листопада.



Пожежа на сході Австралії



Масштабна пожежа в Австралії​

Мешканці Квінсленду поділилися світлинами та відеозаписами катастрофи у соціальних мережах.

138 bushfires are currently burning across Queensland. Heed the warnings, don’t forget your pets and check on your elderly neighbours. We don't want anyone left behind #RACQ #QLDFires pic.twitter.com/FfZT6T2AuU — RACQ (@RACQOfficial) 28 листопада 2018 р.